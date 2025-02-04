Десять человек погибли при стрельбе в образовательном центре в Швеции

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 10 человек стали жертвами стрельбы в образовательном центре для взрослых в шведском Эребру, сообщает во вторник Associated Press cо ссылкой на шведскую полицию.

Пока неясно, есть ли в числе убитых стрелок. По некоторым данным, он тоже может быть госпитализирован. Мотивы нападения полицейским ещё предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о пяти раненых от стрельбы, их отправили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.