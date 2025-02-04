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Сальвадор согласился принимать из США преступников с любым гражданством

Сальвадор согласился принимать из США преступников с любым гражданством
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - США и Сальвадор достигли соглашения, согласно которому Сан-Сальвадор готов принимать депортируемых с американской территории лиц с любым гражданством, в том числе осужденных за тяжкие преступления американских заключенных, сообщает Associated Press (AP).

Договоренностей удалось достичь в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио и встречи с сальвадорским президентом Найибом Букеле.

"Мы можем прислать депортируемых, и Букеле отправит их за решетку. Он предложил поступать так же с опасными преступниками, которые сейчас сидят в тюрьмах и отбывают сроки наказания в США, даже если они американские граждане или имеют постоянный вид на жительство", - приводит AP слова Рубио.

Госсекретарь уточнил, что речь идет о лицах, приговоренных к тюрьме за преступления, связанные с насилием. По словам Рубио, Букеле согласился на "самое беспрецедентное, необыкновенное миграционное соглашение где бы то ни было в мире".

В свою очередь Букеле подтвердил подобные договоренности. Он пояснил, что Сальвадор согласен принимать лишь осужденных преступников и будет взимать за это плату. Президент отметил, что "она будет сравнительно низкая, но значительная для Сальвадора, и она сделает всю тюремную систему устойчивой".

Однако, поясняет AP со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, Вашингтон пока не имеет планов депортировать граждан США в Сальвадор, но считает значимым предложение сальвадорской стороны. При этом, подчеркивает агентство, администрация США не имеет право высылать американских граждан.

Рубио ранее также посетил Панаму, после Сальвадора отправится в Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. У него запланированы встречи с главами каждой из этих стран.

Сам Рубио в статье для The Washington Post назвал выбор региона для своей первой зарубежной поездки неслучайным, отметив, что внешняя политика Вашингтон длительное время была сосредоточена на других регионах, в результате в Латинской Америке возникло много проблем, требующих решения.

Марко Рубио США Сальвадор
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