Мексика начала усиливать охрану границы с США

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Власти Мексики во вторник приступили к усилению охраны границы на севере страны, сообщает мексиканское издание "Диарио".

"К утру вторника (по местному времени - ИФ) на границу перемещены 990 сотрудников Национальной гвардии", - пишет газета, отмечая, что всего на границе с США планируется разместить до 10 тыс. сотрудников Национальной гвардии и военнослужащих.

"Их задача состоит в пресечении наркотрафика, в частности, поставок фентанила, а также каналов нелегальной миграции в США", - подчеркивает "Диарио".

Накануне лидеры Мексики и США пришли к соглашению о том, чтобы отсрочить на месяц введение 25-процентных пошлин, которые планировала ввести новая американская администрация со вторника.