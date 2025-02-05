Поиск

Нижняя палата Конгресса Филиппин объявила импичмент вице-президенту страны

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей Филиппин объявили импичмент вице-президенту Саре Дутерте, которую обвиняют в нарушении Конституции, сообщает в среду Associated Press.

Генеральный секретарь Палаты представителей Реджинальд Веласко объявил, что как минимум 215 членов палаты подписали петицию за импичмент Дутерте. Всего в палате представителей 318 законодателей.

Теперь вопросом о том, оставить ли данное решение в силе, займется Сенат страны.

Ранее законодатели и группы левых активистов как минимум четыре раза подавали петиции с требованием отстранить от власти вице-президента. Среди причин подачи этих петиций назывались нарушения в использовании госсредств и угрозы Дутерте убить президента Фердинанда Маркоса-младшего и спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса.

В петиции с подписями законодателей, которая была передана на рассмотрение в Сенат, вице-президент обвиняется в нарушении Конституции, предательстве общественного доверия, коррупции и других преступлениях.

Маркос и Дутерте выиграли выборы в 2022 году, однако после этого отношения между ними испортились из-за политических разногласий.

Сара Дутерте является дочерью бывшего президента страны Родриго Дутерте.

Филиппины Сара Дутерте
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Болгария продолжает получать газ из России опосредованно

Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по украинскому урегулированию

Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по украинскому урегулированию

Количество внутренних турпоездок в Китае в период праздников достигло рекорда

Количество внутренних турпоездок в Китае в период праздников достигло рекорда

Китайский антимонопольный регулятор может начать расследование практик Apple

Росавиация отметила отсутствие выводов в отчете Казахстана о гибели самолета AZAL

Парламент Грузии досрочно прервал полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий

Парламент Грузии досрочно прервал полномочия 49 депутатов от оппозиционных партий

Euroclear хочет перевести в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Euroclear хочет перевести в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребру

В Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в Эребру

Польша не планирует отправлять своих военных на Украину

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом

Сделка по слиянию Honda и Nissan оказалась под вопросом
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5808 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне34 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии162 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе326 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2152 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау85 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне26 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });