Нижняя палата Конгресса Филиппин объявила импичмент вице-президенту страны

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей Филиппин объявили импичмент вице-президенту Саре Дутерте, которую обвиняют в нарушении Конституции, сообщает в среду Associated Press.

Генеральный секретарь Палаты представителей Реджинальд Веласко объявил, что как минимум 215 членов палаты подписали петицию за импичмент Дутерте. Всего в палате представителей 318 законодателей.

Теперь вопросом о том, оставить ли данное решение в силе, займется Сенат страны.

Ранее законодатели и группы левых активистов как минимум четыре раза подавали петиции с требованием отстранить от власти вице-президента. Среди причин подачи этих петиций назывались нарушения в использовании госсредств и угрозы Дутерте убить президента Фердинанда Маркоса-младшего и спикера Палаты представителей Мартина Ромуальдеса.

В петиции с подписями законодателей, которая была передана на рассмотрение в Сенат, вице-президент обвиняется в нарушении Конституции, предательстве общественного доверия, коррупции и других преступлениях.

Маркос и Дутерте выиграли выборы в 2022 году, однако после этого отношения между ними испортились из-за политических разногласий.

Сара Дутерте является дочерью бывшего президента страны Родриго Дутерте.