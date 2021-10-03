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Дочь президента Филиппин будет баллотироваться на пост главы государства

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Сара Дутерте-Карпио - дочь президента Филиппин Родриго Дутерте - будет баллотироваться на пост главы государства на выборах в следующем году, сообщила телерадиовещательная компания ABS-CBN news.

Кандидатом на пост вице-президента уже зарегистрировался давний помощник ее отца сенатор Кристофер Бонг Го, говорится в сообщении.

ABS-CBN сделала такой вывод на основании интервью, в ходе которого президент сообщил, что уходит из политики.

В ответ на вопрос корреспондента "Значит, это будут Сара и Го?", он сказал: "Это Сара и Го".

Сара Дутерте-Карпио в настоящее время является мэром Давао, третьего по величине города Филиппин.

Всеобщие выборы на Филиппинах намечены на 9 мая 2022 года. Ранее Дутерте, который не может баллотироваться на новый срок, объявил о решении уйти из политики. Предполагалось, что он может претендовать на пост вице-президента, однако филиппинский лидер заявил, что многие граждане выступают против подобного развития событий, в том числе, ссылаясь на возможное нарушение конституции.

Филиппины Сара Дутерте-Карпио Кристофер Бонг Го

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