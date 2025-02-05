Количество внутренних турпоездок в Китае в период праздников достигло рекорда

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Количество внутренних туристических поездок в Китае в период праздников по случаю Нового года по Лунному календарю в 2025 г. достигло рекорда, как и сумма расходов туристов.

Общее число внутренних поездок за восемь дней праздников выросло на 5,9% по сравнению с прошлым годом, до 501 млн, сообщило "Синьхуа" со ссылкой на данные министерства культуры и туризма КНР.

Совокупные расходы туристов в ходе этих поездок достигли 677 млрд юаней ($93,1 млрд), что на 7% больше, чем годом ранее.

Опубликованные данные могут говорить о том, что меры поддержки экономики, принимаемые властями КНР, начинают приносить свои плоды.

Рекорд в этом праздничном сезоне также поставили кассовые сборы китайских кинотеатров, которые достигли 9,51 млрд юаней. В общей сложности кинотеатры посетили 187 млн человек.

Количество посылок, отправленных в Китае за восемь дней праздников, превысило 1,9 млрд. Однако с момента начала подготовки к праздникам число отправлений составило более 8 млрд, увеличившись на 38% по сравнению с предыдущим годом.

Число зарубежных поездок (как из КНР, так и в страну) в ходе праздничного периода достигло 14,37 млн, что на 6,3% выше показателя годом ранее.