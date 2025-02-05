Союзники США ожидают, что Вашингтон представит в Мюнхене план урегулирования на Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Партнеры США рассчитывают, что американские власти на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности изложат план урегулирования украинского кризиса, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с вопросом, союзники США ждут, что администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе в Германии ознакомит их с давно ожидаемым планом конца войны России и Украины", - отмечает агентство.

Его собеседники отметили, что черновик проекта привезет спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог.

Источники отказались уточнять насколько детальными они ожидают дискуссии, и в каком формате они могут протекать.

Ранее в среду спецпосланник Келлог подтвердил, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и представит там американское видение по курируемой им теме.

Келлог добавил, что в Мюнхене планирует "встретиться с теми союзниками США, которые готовы работать с нами".

Конференция в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года.