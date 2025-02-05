Союзники США ожидают, что Вашингтон представит в Мюнхене план урегулирования на Украине
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Партнеры США рассчитывают, что американские власти на следующей неделе на Мюнхенской конференции по безопасности изложат план урегулирования украинского кризиса, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.
"По словам лиц, знакомых с вопросом, союзники США ждут, что администрация президента США Дональда Трампа на следующей неделе в Германии ознакомит их с давно ожидаемым планом конца войны России и Украины", - отмечает агентство.
Его собеседники отметили, что черновик проекта привезет спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог.
Источники отказались уточнять насколько детальными они ожидают дискуссии, и в каком формате они могут протекать.
Ранее в среду спецпосланник Келлог подтвердил, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и представит там американское видение по курируемой им теме.
Келлог добавил, что в Мюнхене планирует "встретиться с теми союзниками США, которые готовы работать с нами".
Конференция в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года.