Спецпосланник Трампа изложит на Мюнхенской конференции видение США по украинскому урегулированию

Кит Келлог Фото: picture alliance/Consolidated/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил, что выступит на Мюнхенской конференции по безопасности и представит там американское видение по курируемой им теме.

"Рад сообщить, что приму участие в Мюнхенской конференции по безопасности 2025 года. Будучи спецпосланником президента США по России и Украине, планирую рассказать о стремлении Дональда Трампа завершить кровавую и дорогостоящую войну на Украине", - написал он в соцсети X.

Кроме того, Келлог сообщил, что в Мюнхене планирует "встретиться с теми союзниками США, которые готовы работать с нами".

Конференция в Мюнхене пройдет с 14 по 16 февраля 2025 года.