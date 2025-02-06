Келлог считает необходимым участие всех сторон украинского конфликта в урегулировании

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог считает, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо непосредственное участие всех имеющих к ней отношение сторон.

"Разрабатывая планы по завершению этих кровопролитных боевых действий, вы должны убедиться, что понимаете, что все вовлечены в эту работу ", - сказал он Fox News.

"Когда мы дойдем до этих обсуждений лицом к лицу, можно будет перейти к работе над уступками", - подчеркнул он.

Ранее Келлог в интервью Newsmax отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале не планирует озвучивать конкретный план по украинскому урегулированию. "Будем ли мы озвучивать мирный план в Мюнхене? Нет, не будем", - сказал Келлог, отметив, что единственный человек в США, кто может это сделать, - это президент страны Дональд Трамп.

"Мы планируем провести в Мюнхене переговоры с высокопоставленными представителями руководства других стран. Затем мы вернемся в США и передадим полученную информацию президенту. Посмотрим, что будет после этого", - сказал Келлог.