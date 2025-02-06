Руководство Панамского канала отрицает, что согласилось бесплатно пропускать суда США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Администрация Панамского канала заверила, что, вопреки утверждениям властей США, не соглашалась на то, чтобы бесплатно пропускать принадлежащие американским властям суда, сообщает в четверг агентство ЭФЭ.

"В ответ на недавнюю публикацию Госдепартамента США, администрация Панамского канала, имеющая полномочия определять тарифы за транзит, сообщает, что никаких изменений не утверждало", - говорится в сообщении этой структуры, отвечающей за эксплуатацию канала.

При этом в администрации подчеркнули, что готовы к диалогу с Вашингтоном "по вопросу использования канала американскими военными кораблями".

Комментарий панамской стороны последовал после того, как Госдепартамент в соцсети X заверил, что суда, принадлежащие американскому государству, смогут бесплатно передвигаться по каналу. "Это сэкономит властям США миллионы долларов в год", - говорилось в сообщении.

Несколько дней назад Панаму посетил госсекретарь США Марко Рубио. Среди прочего, он обсуждал как раз вопрос о Панамском канале.

В январе в инаугурационной речи президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявлял, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним. "Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Трамп тогда вновь обвинил панамские власти в том, что они взимают с американских судов, кораблей ВМС США слишком большую пошлину за проход.

Ранее политик уже высказывал намерение потребовать возвращения Панамского канала США, если ситуация с оплатой не изменится. Он также говорил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применения силы для возвращения канала под американский контроль.