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Пит Хегсет заявил, что безопасность Панамского канала отвечает интересам США

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что защита Панамского канала от иностранного вмешательства и свободный доступ к нему входят в сферу интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, сообщил Пентагон.

"Хегсет подчеркнул, что его главным приоритетом является защита интересов национальной безопасности США под руководством президента Трампа, включая обеспечение беспрепятственного доступа к Панамскому каналу и его защиту от иностранного вмешательства", - говорится в сообщении о беседе Хегсета с министром общественной безопасности Панамы Фрэнком Абрего.

В нем отмечается, что стороны договорились о расширении сотрудничества между военными США и силами безопасности Панамы.

Пентагон США Трамп Пит Хегсет
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