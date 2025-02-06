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Президент Панамы обвинил Госдеп во лжи о решениях администрации канала

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал сообщение Госдепартамента США об отмене пошлин за проход американских торговых судов и кораблей ВМС через Панамский канал "ложью, с которой невозможно мириться", передает EFE.

"Меня сильно удивило вчерашнее коммюнике госдепартамента США, они выступают с важными сообщениями, но вместо этого лгут. И мириться с этим нельзя, просто нельзя", - заявил Мулино.

Сообщение Годепа опровергла и администрация Панамского канала: "В ответ на недавнюю публикацию Госдепартамента США, администрация Панамского канала, имеющая полномочия определять тарифы за транзит, сообщает, что никаких изменений не утверждала".

В администрации канала подчеркнули, что готовы к диалогу с США "по вопросу использования канала американскими военными кораблями".

Комментарий панамской стороны последовал после того, как в соцсети Госдепартамента появилось сообщение о том, что суда и корабли, принадлежащие американскому государству, смогут бесплатно передвигаться по каналу, что сэкономит властям США миллионы долларов в год".

Несколько дней назад Панаму посетил госсекретарь США Марко Рубио. Среди прочего он обсуждал как раз вопрос о Панамском канале.

В январе в инаугурационной речи президент США Дональд Трамп заявлял, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним. "Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Трамп тогда вновь обвинил панамские власти в том, что они взимают с американских судов, кораблей ВМС США слишком большую пошлину за проход.

Ранее Трамп уже высказывал намерение потребовать возвращения Панамского канала США, если ситуация с оплатой не изменится. Он также говорил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применения силы для возвращения канала под американский контроль.

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