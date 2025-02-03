Поиск

Госсекретарь США обсудил с руководством Панамы ситуацию вокруг Панамского канала

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что то влияние, которое оказывает на работу Панамского канала Китай, является нарушением соглашения о нейтралитете этой водной артерии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, который находится в Панаме с первым после утверждения в должности зарубежным визитом.

В миреТрамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судовТрамп пригрозил вернуть США контроль над Панамским каналом при нынешних тарифах для судовЧитать подробнее

Панамские СМИ цитируют представителя Госдепартамента США Тамми Брюс, которая, ссылаясь на Рубио, назвала ситуацию вокруг Панамского канала неприемлемой, указав на необходимость незамедлительных изменений. По ее словам, США предпримут необходимые меры для защиты своих прав в рамках Договора о Панамском канале.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал беседу с Рубио "сердечной и уважительной". В сообщении канцелярии панамского президента отмечается, что собеседники также обсудили тему незаконной миграции и торговые отношения.

В частности, власти Панамы пообещали не возобновлять соглашение, подписанное с Китаем в ноябре 2017 года. Также достигнута договоренность о том, что техническая группа администрации Панамского канала поможет должностным лицам, назначенным правительством США, прояснить все сомнения относительно эксплуатации этого водного пути.

В январе в инаугурационной речи Трамп заявлял, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним. "Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Трамп тогда вновь обвинил панамские власти в том, что они взимают с американских судов, кораблей ВМС США слишком большую пошлину за проход, а также в нарушении Панамой договора, подписанного, когда США передавали ей управление каналом.

Ранее Трамп уже высказывал намерение потребовать возвращения Панамского канала США, если ситуация с оплатой не изменится. Он также говорил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применения силы для возвращения канала под американский контроль.

Госдепартамент Дональд Трамп Китай Марко Рубио США Хосе Рауль Мулино Панамский канал
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Финляндии суд приговорил россиянку к условному сроку за похищение своих детей

Европейские лидеры пообещали ответить США в случае введения пошлин на импорт из ЕС

Европейские лидеры пообещали ответить США в случае введения пошлин на импорт из ЕС

В Швеции не нашли доказательств диверсии при повреждении кабеля 26 января

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

Денежные переводы мигрантов из Евросоюза в родные страны в 2023 году выросли на 8%

В Дании допустили возможность оборонного сотрудничества с США для защиты Гренландии

В Вашингтоне закрылась штаб-квартира Агентства США по международному развитию

Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию будет закрыто

Илон Маск заявил, что Агентство США по международному развитию будет закрыто

Трамп заявил о приостановке финпомощи ЮАР из-за закона о конфискации земли

AZAL отменила перелеты между Баку и Астраханью на неопределенный срок

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5800 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне30 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе323 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии158 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2148 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });