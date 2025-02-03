Госсекретарь США обсудил с руководством Панамы ситуацию вокруг Панамского канала

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что то влияние, которое оказывает на работу Панамского канала Китай, является нарушением соглашения о нейтралитете этой водной артерии, заявил госсекретарь США Марко Рубио, который находится в Панаме с первым после утверждения в должности зарубежным визитом.

Панамские СМИ цитируют представителя Госдепартамента США Тамми Брюс, которая, ссылаясь на Рубио, назвала ситуацию вокруг Панамского канала неприемлемой, указав на необходимость незамедлительных изменений. По ее словам, США предпримут необходимые меры для защиты своих прав в рамках Договора о Панамском канале.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино назвал беседу с Рубио "сердечной и уважительной". В сообщении канцелярии панамского президента отмечается, что собеседники также обсудили тему незаконной миграции и торговые отношения.

В частности, власти Панамы пообещали не возобновлять соглашение, подписанное с Китаем в ноябре 2017 года. Также достигнута договоренность о том, что техническая группа администрации Панамского канала поможет должностным лицам, назначенным правительством США, прояснить все сомнения относительно эксплуатации этого водного пути.

В январе в инаугурационной речи Трамп заявлял, что панамские власти не выполняют обязанности по управлению Панамским каналом, и США восстановят контроль над ним. "Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы передавали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвратим его", - сказал он.

Трамп тогда вновь обвинил панамские власти в том, что они взимают с американских судов, кораблей ВМС США слишком большую пошлину за проход, а также в нарушении Панамой договора, подписанного, когда США передавали ей управление каналом.

Ранее Трамп уже высказывал намерение потребовать возвращения Панамского канала США, если ситуация с оплатой не изменится. Он также говорил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применения силы для возвращения канала под американский контроль.