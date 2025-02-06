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ХАМАС призвал к созыву срочного саммита арабских стран из-за Трампа

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Арабским государствам надо собрать экстренный саммит в связи с намерениями президента США Дональда Трампа взять под контроль сектор Газа, заявил представитель группировки ХАМАС Хазем Касем.

"Газа предназначена для ее народа, он не уйдет оттуда. Мы призываем созвать срочный арабский саммит, чтобы сопротивляться проекту по перемещению населения", - приводит "Аль-Арабийя" его слова.

"Рассуждения Трампа о получении контроля Вашингтона над Газой равносильны откровенному заявлению о намерениях оккупировать эту территорию. Нам не нужна какая-то страна, чтобы управлять сектором Газа, и мы не приемлем смену одного оккупанта на другого", - продолжил он.

Также он призвал арабский мир и международные организации занять твердую позицию против инициативы Трампа.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он отметил, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам Трампа, для этих целей "не понадобится ни один военный США".

Трамп уже говорил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Израильский телеканал N12 передавал, что Белый дом рассматривает непризнанные Сомалиленд и Пунтленд в Сомали, а также Марокко для переселения жителей сектора Газы. Также стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным разработать план, который позволит жителям сектора Газа, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно.

Газа США ХАМАС сектор Газа Исраэль Кац Хазем Касем Дональд Трамп
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