Каир завил о подрыве Трампом усилий по урегулированию на Ближнем Востоке

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - МИД Египта предупредил, что идеи о перемещении жителей сектора Газа негативным образом сказываются на перспективах мирного урегулирования региональной ситуации, сообщает газета "Аль-Ахрам".

"Подобные вещи, которые демонстрируют вопиющее неуважение к принципам международного права и гуманитарным ценностям, вероятно, отрицательно скажутся на мирных усилиях", - говорится в заявлении ведомства.

"Египет подтверждает, что он всецело отвергает любое предложение или концепцию с целью ликвидировать дело палестинцев за счет лишения их корней или перемещения с их исторической земли, ее изъятия, на временной или постоянной основе", - заявили в МИД.

В Каире считают, что в основе нынешних проблем - дискриминация палестинцев в течение десятилетий. В министерстве призвали на нынешней важнейшей стадии мирных переговоров избегать эскалации ситуации, добиться выполнения всех трех этапов соглашения о перемирии в секторе Газа, не добиваясь ухода палестинского населения из анклава.

Египет, как Катар и США, является посредником на переговорах Израиля и группировки ХАМАС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен взять под свой контроль сектор Газа после завершения боевых действий в анклаве. Он считает, что США смогут "медленно и аккуратно начать строительство того, что стало бы одним из величайших и самых зрелищных проектов на Земле". По словам Трампа, для этих целей "не понадобится ни один военный США".

Трамп уже говорил, что жителей сектора Газа нужно переселить в Египет и Иорданию или в другие страны. Израильский телеканал N12 передавал, что Белый дом рассматривает непризнанные Сомалиленд и Пунтленд в Сомали, а также Марокко для переселения жителей сектора Газа. Также стало известно, что министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил военным разработать план, который позволит жителям сектора Газа, желающим покинуть анклав, сделать это беспрепятственно.