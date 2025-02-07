Bain Capital купит фармацевтическое подразделение Mitsubishi Chemical за $3,3 млрд

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Американская инвесткомпания Bain Capital покупает Mitsubishi Tanabe Pharma – фармацевтическое подразделение японской Mitsubishi Chemical Group, за 510 млрд иен ($3,3 млрд).

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2025 года. Она требует одобрения регулирующих органов и акционеров.

"В качестве независимой компании Tanabe Pharma продолжит развивать свое наследие в сфере медицинских инноваций, одновременно открывая новые возможности для роста за счет развития бизнеса, лицензионной деятельности, повышения производительности исследований и разработок, а также стратегических приобретений", - говорится в пресс-релизе Bain Capital.

Tanabe Pharma фокусируется на разработке препаратов для лечения расстройств центральной нервной системы, воспалений, диабета и метаболических заболеваний, а также вакцин. Компания была основана в Осаке в 1678 году, штат ее сотрудников по всему миру составляет более 5 тыс. человек.

Mitsubishi Chemical заявила в пятницу, что планирует направить поступления от продажи Tanabe Pharma на инвестиции в развитие бизнеса, погашение долга и поощрение акционеров.