Министр обороны США Хегсет нанесет визиты в Германию, Бельгию и Польшу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет 10 февраля отправится в первую зарубежную поездку и в течение недели посетит Германию, Бельгию и Польшу, сообщил Пентагон.

Целью визитов будет "обсуждение (...) с лидерами союзников вопросов укрепления сдерживания, поддержки военных и продвижения интересов национальной безопасности Америки", говорится в сообщении.

В Германии Хегсет планирует посетить штаб-квартиры Европейского командования США (USEUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM), а также встретиться с военнослужащими США, размещенными в Германии.

При посещении Брюсселя шеф Пентагона примет участие в совещании министров обороны стран НАТО и обсудит с ними "необходимость увеличения расходов союзников на оборону, усиления европейского лидерства и расширения возможностей оборонной промышленной базы по обе стороны Атлантики", отмечается в сообщении.

В Польше в ходе встреч с лидерами страны Хегсет намерен обсудить двустороннее оборонное сотрудничество.