В Пентагоне заявили, что США и Израиль будут вместе противостоять угрозам Ирана

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Пит Хегсет и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе состоявшейся в Вашингтоне встречи подтвердили намерение двух стран сообща противостоять угрозам со стороны Ирана.

"Стороны согласились, что Иран остается угрозой региональной безопасности, и договорились работать сообща над противостоянием этим вызовам", - говорится в распространенном Пентагоном сообщении о встрече.

При этом Хегсет "положительно оценил военные операции Израиля, которые значительно ослабили Иран".

Он подтвердил готовность Вашингтона способствовать безопасности Израиля, а также поддержку его права на самооборону.

"Министр дал понять, что США под руководством президента Трампа будут стоять плечом к плечу с Израилем, чтобы добиваться мира посредством силы", - подчеркнули в Пентагоне.