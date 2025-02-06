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В Пентагоне заявили, что США смогут заняться вопросами сектора Газа после поражения ХАМАС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - США смогут заняться вопросами, связанными со статусом сектора Газа, только после того, как Израиль уничтожит движение ХАМАС, заявил американский министр обороны Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

"Уничтожая террористов, которые стремятся уничтожить Израиль, вы приносите мир (...), и я поддерживаю это. То, что произойдет после этого, - это более долгий разговор", - сказал он.

Он добавил, что не хотел бы использовать "американские военные сапоги", когда в этом нет необходимости.

Накануне президент США Дональд Трамп на пресс-конференции не исключил, что Вашингтон может взять Газу под свой контроль и отправить в сектор свои войска.

"Что касается Газы, мы сделаем все необходимое. Если это необходимо, мы это сделаем", - сказал он в ответ на вопрос об отправке американских войск для заполнения вакуума безопасности в анклаве.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил: "Я не думаю, что он (Трамп - ИФ) говорил об отправке американских войск для завершения работы по уничтожению ХАМАС. Это наша обязанность".

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