В НАТО обещали задерживать суда в Балтийском море лишь в исключительных случаях

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суда в Балтийском море в рамках операций НАТО могут быть задержаны и досмотрены в исключительных случаях, заявил представитель командования альянса на Балтике Петр Неч Военно-издательскому институту (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Мы следим за ситуацией в Балтийском море, уделяя особое внимание потенциальным угрозам критически важной инфраструктуре... Мы действуем в рамках закона. И он был выстроен таким образом, что пользователи моря в открытых водах и исключительных экономических зонах пользуются большой свободой судоходства. Судно может быть остановлено и досмотрено только в исключительных случаях. Страны НАТО, разумеется, не намерены нарушать этот принцип", - сказал он.

"Лидеры НАТО все чаще склонны интерпретировать угрозу критически важной инфраструктуре как удар по этой свободе. Это может привести к задержанию и досмотру судна", - объяснил Неч.

Он подчеркнул, что ставка в операциях альянса на Балтике делается на постоянную демонстрацию присутствия. "Кроме того, происходит усиление средств разведки, развитие современных технологий... К счастью, у НАТО имеются возможности защитить ключевую инфраструктуру. С начала операции Baltic Sentry ("Страж Балтики") к ней присоединились все 32 государства-члена".

"Другими словами, обеспечивая безопасность на Балтийском море, мы можем использовать потенциал каждого из наших союзников, включая США", - добавил Неч.