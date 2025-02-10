Поиск

В НАТО обещали задерживать суда в Балтийском море лишь в исключительных случаях

В НАТО обещали задерживать суда в Балтийском море лишь в исключительных случаях
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Суда в Балтийском море в рамках операций НАТО могут быть задержаны и досмотрены в исключительных случаях, заявил представитель командования альянса на Балтике Петр Неч Военно-издательскому институту (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

"Мы следим за ситуацией в Балтийском море, уделяя особое внимание потенциальным угрозам критически важной инфраструктуре... Мы действуем в рамках закона. И он был выстроен таким образом, что пользователи моря в открытых водах и исключительных экономических зонах пользуются большой свободой судоходства. Судно может быть остановлено и досмотрено только в исключительных случаях. Страны НАТО, разумеется, не намерены нарушать этот принцип", - сказал он.

"Лидеры НАТО все чаще склонны интерпретировать угрозу критически важной инфраструктуре как удар по этой свободе. Это может привести к задержанию и досмотру судна", - объяснил Неч.

Он подчеркнул, что ставка в операциях альянса на Балтике делается на постоянную демонстрацию присутствия. "Кроме того, происходит усиление средств разведки, развитие современных технологий... К счастью, у НАТО имеются возможности защитить ключевую инфраструктуру. С начала операции Baltic Sentry ("Страж Балтики") к ней присоединились все 32 государства-члена".

"Другими словами, обеспечивая безопасность на Балтийском море, мы можем использовать потенциал каждого из наших союзников, включая США", - добавил Неч.

Минобороны НАТО Польша Балтийское море Балтика
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Газ для Приднестровья будет поставлять венгерская MET

Три китайских телеком-оператора интегрировали в свои сервисы ИИ-модель DeepSeek

Что случилось этой ночью: понедельник, 10 февраля

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп рассматривает Газу как объект недвижимости, которым США нужно завладеть

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в подходящее время"

Трамп рассчитывает на встречу с Путиным "в подходящее время"

Финляндия направила самолет-разведчик к месту повреждения танкера в Усть-Луге

Что произошло за день: воскресенье, 9 февраля

Советник Трампа посчитал, что Европа должна заниматься гарантиями безопасности Украины

Советник Трампа посчитал, что Европа должна заниматься гарантиями безопасности Украины
Обострение палестино-израильского конфликта

ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

ООН отметила, что перемирие в Газе помогло избежать голода

Командующий ВМС КСИР заявил о способности военных Ирана перекрыть Ормузский пролив

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5834 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2165 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });