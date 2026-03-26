НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой своей безопасности

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Россия по-прежнему является самой серьезной угрозой для безопасности стран НАТО, говорится в в докладе генсека НАТО Марка Рютте за 2025 год.

"Россия остается самой значительной и прямой угрозой для нашей безопасности и для мира и стабильности в евроатлантическом регионе", - указывает Рютте.

По оценке альянса, "Китай, КНДР, Иран и Белоруссия оказывают поддержку" России в конфликте на Украине, а в мире "стратегическое соперничество усугубляется".

В 2025 году НАТО противостояло угрозе, которую якобы представляет Россия, за счет, в частности, операции альянса по патрулированию в Балтийском море Baltic Sentry, а также операции Eastern Sentry на восточном фланге альянса, сказано в докладе.