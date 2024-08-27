BYD начнет использовать технологию автономного вождения Huawei в своих автомобилях

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель BYD Co. начинает сотрудничество с Huawei Technologies Co. в сфере автономного вождения.

Премиальный бренд BYD - Fangchengbao - подписал соглашение об использовании технологии Huawei в своих автомобилях, сообщила компания в соцсети WeChat во вторник.

Huawei представила платформу "умного" вождения Qiankun ADS3.0 в апреле этого года. Первой моделью, оснащенной этой технологией, станет внедорожник Bao 8 SUV. Он появится на рынке не ранее четвертого квартала.

Эксперты отмечают, что китайские системы автономного вождения отстают от платформы Tesla Inc., однако многие компании в КНР пытаются сократить технологический разрыв, пишет Market Watch.

BYD является лидером китайского рынка электромобилей по объемам продаж, главным образом благодаря низким ценам на ее машины. Однако бренд Fangchengbao, выпускающий внедорожники, демонстрирует более слабую динамику, и сотрудничество с Huawei может поддержать его продажи.

Fangchengbao в конце июля понизил цены на автомобили Bao 5 на фоне слабого спроса на них после запуска обновленных моделей.