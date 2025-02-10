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Пашинян и Макрон обсудили в Париже мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Мирный процесс между Ереваном и Баку обсудили на встрече в Париже премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон.

"На встрече Пашинян и Макрон обсудили мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, процесс демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирование региональных коммуникаций в рамках проекта "Перекресток мира". Обсужден также ряд других вопросов регионального значения", - сообщили в пресс-службе правительства Армении. Пашинян подчеркнул приверженность правительства Армении мирной повестке, добавили там.

Стороны также обменялись мнениями относительно перспектив дальнейшего развития сотрудничества Армения-ЕС, а также дальнейшего продвижения повестки демократических реформ в Армении, отметили в армянском правительстве. Кроме того, главы Армении и Франции обсудили ряд вопросов, связанных с развитием двустороннего сотрудничества, в том числе перспективы реализации совместных программ в сфере экономики, инфраструктур, дорожного строительства, энергетики, образования, туризма.

"Президент Франции подтвердил поддержку Парижа развитию и обеспечению стабильности Армении. Со своей стороны Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Францией вышли на новый уровень", - отметили в пресс-службе правительства.

Азербайджан Армения Никол Пашинян Франция Эммануэль Макрон
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