В МИД Финляндии вызвали посла РФ из-за инцидента с российским самолетом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Власти Финляндии вызвали в понедельник посла России в Хельсинки Павла Кузнецова для выяснения обстоятельств приписываемого РФ нарушения воздушного пространства, сообщили в финском МИД.

"МИД Финляндии сегодня вызвал посла России и запросил у него объяснений относительно предполагаемого нарушения воздушного пространства", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Х.

Европейские СМИ отмечают, что речь идет об инциденте, который произошел 7 февраля.

В Минобороны Финляндии на прошлой неделе сообщили, что, по его данным, российский самолет, возможно, нарушил воздушное пространство Финляндии в районе финского залива.