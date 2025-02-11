Трамп считает, что и Москва, и Киев хотели бы заключить соглашение по украинскому урегулированию

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание России и Украины заключить соглашение для урегулирования украинского конфликта.

"Зеленский хочет заключить соглашение... Мы разбираемся с ним, и, мне кажется, обе стороны хотят заключить соглашение", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

"Посмотрим, что будет", - добавь президент США.

Он отметил, что планирует поговорить с Зеленским по телефону на этой неделе.