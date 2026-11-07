Фицо считает, что референдум о присоединении Словакии к ЕС был сфальсифицирован

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Глава правительства Словакии Роберт Фицо поставил под сомнение результаты референдума о вступлении страны в ЕС, заявив, что они были сфальсифицированы.

"Если бы он не был сфальсифицирован, то не был бы успешным", - приводит в субботу слова Фицо словацкая газета "Деник".

По его мнению, "референдум был очень напряженным, но в его результаты были внесены некоторые корректировки, чтобы результаты были такими, какими нужно".

Свою оценку Фицо озвучил в дискуссии с бывшим премьер-министром и президентом Словакии Вацлавом Клаусом, в период президентства которого в 2004 году Словакия присоединилась к ЕС.