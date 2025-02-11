Поиск

Китайский чипмейкер SMIC в IV квартале снизил чистую прибыль на 38,4%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в четвертом квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 38,4% относительно того же периода предыдущего года – до $107,6 млн, сообщается в отчетности.

При этом выручка подскочила на 31,5% до $2,2 млрд.

Аналитики в среднем оценивали прибыль компании на уровне $193,5 млн при выручке в $2,18 млрд, по данным LSEG.

Валовая рентабельность в минувшем квартале поднялась до 22,6% по сравнению с 16,4% за тот же период годом ранее.

Капзатраты SMIC в 2024 году составили $7,3 млрд, что практически соответствует уровню предыдущего года ($7,3 млрд).

Котировки акций SMIC снизились на 5,2% по итогам торгов в Гонконге во вторник. Рыночная стоимость компании за последние три месяца взлетела почти на 67%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил чуть более 7%.

SMIC
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

FT сообщила о подготовке реформы бюджета ЕС с увеличением трат на оборону

Газ в Европе подорожал до двухлетнего максимума - $622 за тысячу кубометров

Brent подорожала до $76,15 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 11 февраля

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

Уолл-стрит выросла в понедельник вслед за акциями сталеваров

США в обмен на помощь Киеву хотят получить доступ к редкоземельным металлам

США в обмен на помощь Киеву хотят получить доступ к редкоземельным металлам

Президент США подписал указ о введении пошлин в 25% на ввозимые сталь и алюминий

Келлог в ближайшие недели представит Трампу план урегулирования ситуации на Украине

Келлог в ближайшие недели представит Трампу план урегулирования ситуации на Украине
Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ привели в "наивысшую готовность" в связи с ситуацией с заложниками в Газе

ЦАХАЛ привели в "наивысшую готовность" в связи с ситуацией с заложниками в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5840 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });