Что произошло за день: понедельник, 29 июня

Решение об условиях семейной ипотеки, первый приговор за участие в запрещенном ЛГБТ и новые учебники по химии и физике для российских школьников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Условия программы семейной ипотеки не изменятся до 1 октября. Как следует из материалов Минфина, решение о корректировке будет принято не раньше этой даты.

- Решение о запрете экспорта дизтоплива из РФ в понедельник не было принято, правительство продолжает оценивать возможность его введения, сообщил вице-премьер Александр Новак.

- ФСБ предотвратила нападение на синагогу в Ярославле. Россиянин планировал совершить поджог и затем выехать в Сирию.

- Новые учебники по химии, физике и биологии для старших классов разработают к 2027 году. Глава Минпросвещения заявил, что одновременно с учебниками базового уровня готовятся учебники для углубленного обучения.

- Гендиректор "Аэрофлота" заявил, что "экстренного всплеска" цен на авиакеросин нет. По его словам, рост затрат по этой статье остается на уровне 7% в годовом сравнении, как уже озвучивалось ранее.

- Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище. Бывший министр обороны РФ умер 26 июня в возрасте 73 лет.

- Первый в РФ приговор за участие в запрещенном экстремистском движении ЛГБТ вынесен в Оренбурге. Реальные сроки получили владелец, администратор и арт-директор местного бара, проводившие мероприятия, "объединенные общей тематикой демонстрации принадлежности к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации".

- Аномальная жара переместилась в центральную и восточную части Европы. "Красный" уровень погодной опасности объявлен в Белоруссии.

- Матчи групповой стадии ЧМ по футболу посетили более 4,6 млн человек. Это новый рекорд посещаемости для этого этапа турнира.