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Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек

Супербоул собрал рекордную аудиторию в США - 126 млн человек
Игрок "Филадельфия Иглз" Джаликс Хант празднует победу
Фото: Kevin Sabitus/Getty Images

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рекордные 126 млн человек посмотрели Супербоул, финал чемпионата по американскому футболу, по предварительным данным исследовательской компании Nielsen и телеканала Fox.

На канале Fox матч, прошедший в ночь на понедельник, посмотрели 111,5 млн человек, на бесплатном стриминговом сервисе Tubi - 13,6 млн зрителей, на собственной платформе Национальной футбольной лиги (NFL) - 800 тыс.

Рекордная аудитория Супербоула фиксируется третий год подряд. В прошлом году матч смотрели в совокупности 123,4 млн человек.

В этом году в финальной игре сошлись победитель двух последних сезонов "Канзас-Сити Чифс" и команда "Филадельфия Иглз", которая и стала победителем со счетом 40-22. Матч прошел в Новом Орлеане.

Супербоул - самое популярное телесобытие года, и крупнейшие компании специально готовят рекламные ролики к этому событию, зачастую с участием мировых знаменитостей. Стоимость 30-секундного слота в этом году достигала $8 млн, в роликах снимались Харрисон Форд, Мэтью Макконэхи и Мэг Райан.

Супербоул США
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