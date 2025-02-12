Экс-сотрудника посольства США Фогеля доставили в Москву перед обменом на прошлой неделе

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Бывшего сотрудника американского посольства в Москве Марка Фогеля, который был передан США в рамках обмена, доставили в Москву на прошлой неделе, в настоящее время он направляется на родину, сообщил "Интерфаксу" его российский адвокат Дмитрий Овсянников.

"В четверг у нас была информация, что из ИК-2 под Рыбинском его переводят в СИЗО в Москву", - сказал Овсянников агентству.

По его словам, защиту официально не уведомляли об освобождении Фогеля. В понедельник, уточнил адвокат, Фогель уже из самолета связался с матерью в Пенсильвании.

В настоящее время Фогель направляется в США, пояснил Овсянников.

Отвечая на соответствующий вопрос агентства, Овсянников уточнил, что у защиты пока нет информации, по какой процедуре был освобожден Фогель - помилования или какой-либо другой.

"Официальных документов здесь у нас не было. Все проходило через спецслужбы. Мы знаем точно от американских коллег, что это был обмен. На кого обменяли - не говорят", - сказал адвокат.

Ранее со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца сообщалось, что РФ освободила Фогеля в рамках обмена.

По данным газеты The New York Times, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф прилетал в Москву на личном самолете, на котором он затем вывез Фогеля из России.

В 2022 году Фогель - бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве - был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Фогель полностью признал вину.