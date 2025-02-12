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Трамп заявил, что освобождение Фогеля дает надежду на отношения с РФ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что освобождение осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля является признаком хорошего отношения и дает надежду на разрешение украинского кризиса.

"На самом деле, Россия очень хорошо к нам отнеслась", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Я надеюсь, что это начало отношений, благодаря которым мы сможем положить конец этой войне", - отметил он.

Американский лидер добавил, что за освобождение Фогеля Россия попросила "немного".

Президент США сообщил журналистам, что Фогель будет в Белом доме около 22 часов сегодня.

"Он приедет, он вернется сегодня вечером", - сказал Трамп.

Представитель Белого дома подтвердил NBC News, что Фогель и специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, как ожидается, приземлятся на военной базе Эндрюс (штат Мэриленд) около 21:00 по восточному времени на частном самолете Уиткоффа.

Ранее со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Майка Уолца сообщалось, что РФ освободила Фогеля в рамках обмена.

По данным газеты The New York Times, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Уиткофф прилетал в Москву на личном самолете, на котором он затем вывез Фогеля из России.

В 2022 году Фогель - бывший преподаватель англо-американской школы и ранее сотрудник посольства США в Москве - был осужден на 14 лет колонии строгого режима за контрабанду наркотиков. Фогель полностью признал вину.

Дональд Трамп Мэриленд США Марк Фогель Стив Уиткофф
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