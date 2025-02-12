Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию повышением индекса IMOEX2 на 0,4%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в среду повышается в ожидании новостей относительно урегулирования конфликта вокруг Украины. К 07:01 по Москве индекс Мосбиржи составил 3031,05 пункта (+0,43%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции банка ВТБ (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Московской биржи" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "МТС" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "префы" Сбербанка (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции "Русала" (+0,4%), "Роснефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "НЛМК" (+0,1%).

В США индексы акций закрылись при слабых и разнонаправленных изменениях, участники рынка оценивали выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.

Федрезерв не видит необходимости спешить с дальнейшим снижением базовой процентной ставки, заявил Пауэлл в ходе выступления в банковском комитете Сената. Он добавил, что экономика США остается сильной, а рынок труда, который был перегретым, немного "остыл" и является устойчивым. Он добавил, что инфляция приблизилась к цели ФРС в 2%, но остается несколько повышенной.

"Поскольку денежно-кредитная политика в данный момент является существенно менее ограничительной, чем она была, и экономика США остается сильной, нам не нужно спешить с корректировкой нашего подхода", - сказал Пауэлл.

Федрезерв опустил ставку на 100 базисных пунктов с сентября по декабрь 2024 года - до текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. Регулятор не стал менять ставку на январском заседании.

Тем временем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак считает уместным удерживать процентные ставки стабильными в течение "некоторого времени" в ожидании дальнейшего прогресса в плане замедления инфляции.

"Мы достигли хорошего прогресса, но инфляция пока далека от цели в 2%, - сказала она. - Пока рынок труда остается сильным, я хотела бы дождаться всесторонних свидетельств того, что инфляция на постоянной основе возвращается к 2%, прежде чем снова корректировать денежно-кредитную политику".

На нефтяном рынке утром в среду опускаются после укрепления накануне. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 07:05 МСК составила $76,72 за баррель (-0,35%), мартовская цена WTI - $73,03 за баррель (-0,38%).

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона 12 февраля отмечаются смешанные настроения: часть фондовых индикаторов находится в минусе, а часть - в плюсе.