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Инвестиции в европейские стартапы в сфере безопасности подскочили на 24% в 2024 году

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Объем венчурных инвестиций в европейские стартапы, работающие в оборонном секторе и смежных отраслях, вырос на 24% в 2024 году, составив $5,2 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные фонда Nato Innovation Fund и исследовательской компании Dealroom.

Данные были представлены в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, которая начнется в пятницу.

Полное название категории звучит как "оборона, безопасность и устойчивость" (defence, security and resilience), в нее входит широкий спектр компаний, работающих в том числе в сегментах робототехники, биотехнологий, квантовых вычислений, ядерной энергетики, а также занимающихся технологиями искусственного интеллекта "двойного назначения", которые можно использовать как в коммерческих, так и в военных целях, отмечает FT.

В целом на эту категорию пришлось около 10% всего венчурного финансирования, полученного европейскими фирмами в прошлом году.

Непосредственно оборонные стартапы привлекли в 2024 году $1,5 млрд, на 41% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в США этот показатель составил $4,3 млрд.

В частности, германский стартап Helsing, разрабатывающий ИИ для применения на поле боя, прошлым летом привлек 450 млн евро, а его стоимость была оценена примерно в 5 млрд евро.

"Рынок венчурного капитала цикличен, и за последние пару лет он просел на 45%. Но если смотреть на растущие сектора, "оборона, безопасность и устойчивость" демонстрирует с запасом самые впечатляющие темпы", - отметила партнер Nato Innovation Fund Келли Чен.

Nato Innovation Fund был создан в 2022 году для финансирования компаний, разрабатывающих военные технологии. Он появился на фоне опасений, что европейские стартапы в этой сфере недополучают средств по сравнению с американскими конкурентами, поскольку инвесторы избегают их по этическим и иным соображениям. За время своей работы фонд привлек 1 млрд евро.

Nato Innovation Fund Dealroom Helsing
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