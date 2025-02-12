TeamViewer в IV квартале увеличил скорректированную EBITDA на 33%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Германский разработчик программного обеспечения TeamViewer в четвертом квартале 2024 года увеличил скорректированную прибыль до вычета налогов, процентов, износа и амортизации (EBITDA) на 33%.

Показатель составил 83 млн евро против 62,4 млн евро годом ранее.

Чистая прибыль компании выросла до 34,7 млн евро с 30,3 млн евро.

Выручка достигла 177 млн евро по сравнению со 163,1 млн евро в четвертом квартале 2023 года.

За весь год скорректированная EBITDA выросла до 296,7 млн евро с 260,5 млн евро, чистая прибыль – до 123,1 млн евро со 114 млн евро, выручка - до 671,4 млн евро с 626,7 млн евро. Консенсус-прогноз, представленный самой компанией, предполагал первый показатель на уровне 293,1 млн евро, третий - 671 млн евро.

С 2027 года TeamViewer ожидает стабильного двузначного роста выручки.

Акции компании прибавляют в цене 5% в ходе торгов во Франкфурте в среду.