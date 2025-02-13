Трамп предупредил о возможности увольнения дипломатов за несогласие с его политикой

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ о дипломатической службе, согласно которому кадровые дипломаты могут быть уволены за несогласие с внешней политикой государства.

"Неспособность добросовестно исполнять политику президента является основанием для профессиональных дисциплинарных мер, включая увольнение", - отмечено в указе.

Указ призывает госсекретаря США Марко Рубио в случае необходимости "принимать необходимые меры" в отношении дипломатов и другого персонала.

Американские СМИ обращают внимание, что своим указом Трамп поручает Рубио переписать инструкции по приему на работу, дисциплинарные и другие правила работы для дипломатической службы, чтобы гарантировать приверженность ее сотрудников добросовестному претворению в жизнь внешнеполитических установок президента.

Как отмечает телеканал CNN, указ призывает госсекретаря "сохранять на службе исключительно патриотов".