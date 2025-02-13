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В Киргизии экс-глава Госфиннадзора арестован по делу о финансовой пирамиде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Бывший глава Госслужбы регулирования и надзора за финансовым рынком Киргизии Юруслан Тойчубеков арестован на два месяца по делу о создании финансовой пирамиды, сообщает в четверг Первомайский районный суд Бишкека.

Отмечается, что постановлением райсуда ходатайство следователя главного следственного управления Госкомитета национальной безопасности Киргизии о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тойчубекова удовлетворено.

Ему предъявлено обвинение по 4 части 2 статьи 221 "Организация финансовых пирамид, совершенная группой лиц по предварительному сговору" Уголовного кодекса. Тойчубеков заключен под стражу на срок следствия, то есть до 5 апреля.

Обвинение Тойчубекову предъявлено в рамках расследования уголовного дела, связанного с криптовалютой MCN Coin.

Ранее сообщалось, что организаторами MCN Coin были три человека - один из них упоминал, что консультации и рекомендации им давал Тойчубеков. По информации правоохранительных органов, ущерб граждан от деятельности MCN Coin оценивается в $2,5 млн.

Расследование в отношении организаторов MCN Coin началось после того, как финансовая разведка Киргизии направила в МВД официальное письмо, в котором указывалось, что MCN Coin не зарегистрирован в стране.

В сентябре 2024 года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК Киргизии.

Известно, что компенсацию получили 898 пострадавших в результате действий организаторов MCN Coin. Общая сумма возвращенных средств составила $1,7 млн, выплаты продолжатся.

Тойчубеков возглавлял Госфиннадзор в 2011-2014 годах.


Киргизия Юруслан Тойчубеков
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