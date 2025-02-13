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Пезешкиан заявил, что атомный проект Ирана не остановить даже ударами по ядерным объектам

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что даже если какой-либо противник нанесет удар по иранским ядерным объектам, он не сможет запретить стране строить новые, сообщает в четверг агентство "Мехр".

"Враг угрожает нанести удар по нашей ядерной инфраструктуре. Бейте, их построили наши лучшие эксперты. Если вы ударите по сотне объектов, они построят тысячу новых", - цитирует агентство слова президента.

"Мы не будем покоряться и решим свои проблемы, опираясь на народ", - сказал он.

Как сообщала ранее газета The Washington Post, ссылаясь на данные американской разведки, в ближайшие месяцы Израиль может попытаться нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана в ходе превентивной атаки, которая задержит реализацию атомного проекта Тегерана на несколько недель или, возможно, месяцев, но усилит напряжённость на Ближнем Востоке и усилит угрозу более масштабного конфликта в регионе.

Иран Израиль Масуд Пезешкиан
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