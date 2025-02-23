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Главы МИД Нидерландов и Ирана обсудили вопросы, связанные с иранской ядерной проблемой

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Нидерландов Кампар Вельдкамп сообщил, что в ходе телефонной беседы с иранским коллегой Аббасом Аракчи обсудил вопросы, касающиеся ядерной проблемы Ирана и возможностей заключения нового соглашения по атому.

"Поговорил с министром иностранных дел Ирана Аракчи о событиях на Ближнем Востоке. Также затронул ядерную программу Ирана и возможности для заключения новой ядерной сделки", - написал Вельдкамп в социальных сетях.

Иранские СМИ, комментируя беседу, отмечают, что Вельдкамп отметил наличие "окна возможностей" для заключения нового соглашения по атому.

По их оценкам, Нидерланды, наряду с другими европейскими странами, поддерживают усилия по возобновлению переговоров по этому вопросу. В сообщениях отмечается, что в феврале представитель МИД ФРГ подтвердил, что Германия, Франция и Великобритания уже провели предварительные переговоры с Ираном.

Администрация президента США Дональда Трампа в 2018 году вышла из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций). США возобновили санкционную политику в отношении Ирана. Тегеран в ответ стал постепенно сворачивать выполнение обязательств по сделке.

Трамп в феврале текущего года подписал указ, предусматривающий политику максимального давления на Иран.

В то же время он заявил о желании заключить с Тегераном соглашение по иранской ядерной проблеме, чтобы избежать конфронтации.

Глава Белого дома заявил, что необходимо начать работать над таким соглашением как можно скорее, добавив, что он хотел бы, чтобы Иран был успешной страной, но без ядерного оружия.

Нидерланды Иран США
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