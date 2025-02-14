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Три казахстанских банка возобновили выдачу платежных карт нерезидентам

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Три казахстанских банка - Halyk Bank, Kaspi Bank и ДО АО "Банк ВТБ" - возобновили выдачу платежных карт нерезидентам.

О восстановлении выдачи карт сообщили "Интерфаксу" в колл-центрах Halyk Bank и Kaspi Bank. Банк ВТБ сообщил об этом на сайте.

"Карточку можно открыть в отделении банка, если есть вид на жительство", - уточнили в Halyk Bank.

На тех же условиях платежную карту для нерезидентов открывает Kaspi Bank.

"Kaspi Gold могут получить граждане стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также иностранцы, имеющие вид на жительство в Казахстане", - сообщили в банке.

Вместе с тем ВТБ (Казахстан) возобновил выпуск карт "Мир" нерезидентам страны.

"Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики - срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до 3 лет", - сообщается на сайте ДО АО "Банк ВТБ".

"Евразийский банк", "Нурбанк" и Home Credit Bank, которые ранее сообщали о приостановлении выпуска карт для нерезидентов, так и не возобновили операцию, уточнили "Интерфаксу" операторы колл-центра.

Ранее сообщалось, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Казахстана установило ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов, а также по их количеству для одного человека.

Исключение по сроку действия будут составлять платежные карты, выпущенные для субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.

Halyk Bank по состоянию на 1 января 2025 года занимает 1-е место по объему активов, Kaspi Bank - 2-е место, ДО АО "Банк ВТБ" - 19-е место среди 21 банка Казахстана.

Казахстан ВТБ Kaspi Bank Halyk Bank
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