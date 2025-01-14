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Казахстан ограничил срок действия платежных карт для нерезидентов до 12 месяцев

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) установило ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Казахстана, а также по их количеству для одного человека, говорится в постановлении АРРФР.

Постановление № 96 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций" было принято 31 декабря 2024 года и уже опубликовано.

"Срок действия платежных карточек, выпущенных клиентам, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, не превышает 12 календарных месяцев, за исключением платежных карточек, выпущенных на субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов", - говорится в документе.

Также, по новым правилам, для банка будут считаться подозрительными в плане риска отмывания денег и финансирования терроризма держатели более 5 карточек одного банка (ранее - 10 карт). Исключение делается для дополнительных платежных карточек, выпущенных на имя детей, а также кредитных карточек по выдаче и погашению банковских займов.

АРРФР Казахстан
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