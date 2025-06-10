Выдачу карт для нерезидентов возобновили еще два банка в Казахстане

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Казахстанские Нурбанк и Home Credit Bank возобновили выдачу платежных карт нерезидентам.

"Банк возобновил выпуск платёжных карт для клиентов-нерезидентов. Для оформления карты и получения дополнительной информации обращайтесь в ближайший филиал банка", - говорится на сайте Нурбанка.

Информацию о возобновлении выдачи карт иностранцам подтвердили и в колл-центре Home Credit Bank.

"Да, для нерезидентов Республики Казахстан карточка дебетовая открывается только в офисе", - сообщили "Интерфаксу" в банке, добавив, что для этого необходимо предоставить паспорт иностранного гражданина, свидетельство ИИН (индивидуальный идентификационный номер) и трудовой договор.

"Речь о трудовом договоре с казахстанским работодателем, либо нужен документ из вуза, подтверждающий, что человек приехал сюда учиться, либо виза или разрешение на временное проживание в Казахстане", - пояснили в банке.

В январе ряд казахстанских банков сообщил о приостановке выдачи карт для нерезидентов. В их числе Народный банк, Kaspi Bank, Евразийский банк, Нурбанк и казахстанская "дочка" ВТБ . В феврале Народный банк, Kaspi Bank и казахстанский ВТБ возобновили оказание этой услуги.

Ранее Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ввело ограничения по сроку действия платежных карт для нерезидентов, а также по их количеству для одного человека.