Объем нового банковского кредитования в Китае в январе достиг рекордных 5,13 трлн юаней

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в январе увеличился до 5,13 трлн юаней ($706 млрд) по сравнению с 990 млрд юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

Это является историческим максимумом. Предыдущий рекорд в 4,92 трлн юаней был зафиксирован в январе 2024 года.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце повысилась на 7% в годовом выражении после роста на 7,3% в декабре.

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) повысился на 0,4% г/г после сокращения на 1,4% в декабре.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в январе вырос до 7,06 трлн юаней, что также является рекордом, по сравнению с 2,86 трлн юаней в предыдущий месяц.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец января был на 7,5% больше показателя годом ранее. В декабре данный показатель составлял 7,6%.

Как сообщалось, в 2024 году объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР сократился до 18,09 трлн юаней с рекордных 22,75 трлн юаней годом ранее. Это стало первым снижением за 13 лет и минимальной суммой за пять лет.