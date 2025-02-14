Поиск

Объем нового банковского кредитования в Китае в январе достиг рекордных 5,13 трлн юаней

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в январе увеличился до 5,13 трлн юаней ($706 млрд) по сравнению с 990 млрд юаней в предыдущем месяце, говорится в отчете Народного банка Китая.

Это является историческим максимумом. Предыдущий рекорд в 4,92 трлн юаней был зафиксирован в январе 2024 года.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) в прошлом месяце повысилась на 7% в годовом выражении после роста на 7,3% в декабре.

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) повысился на 0,4% г/г после сокращения на 1,4% в декабре.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в январе вырос до 7,06 трлн юаней, что также является рекордом, по сравнению с 2,86 трлн юаней в предыдущий месяц.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец января был на 7,5% больше показателя годом ранее. В декабре данный показатель составлял 7,6%.

Как сообщалось, в 2024 году объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР сократился до 18,09 трлн юаней с рекордных 22,75 трлн юаней годом ранее. Это стало первым снижением за 13 лет и минимальной суммой за пять лет.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

"Палестинский исламский джихад" пообещал освободить в субботу россиянина Труфанова

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Захарова сообщила об обсуждении с Дамаском военного присутствия РФ в Сирии

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Кондитеры США ждут роста продаж шоколада к 14 февраля на 3%

Британия добавила в санкционные списки по РФ замминистра обороны Павла Фрадкова

Прокуроры из 14 штатов США подали иск в суд против Маска и Трампа

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Вице-президент США допустил отправку американских войск на Украину

Что случилось этой ночью: пятница, 14 февраля

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

Самолет вылетевшего в Мюнхен госсекретаря США возвращается в Вашингтон

США увеличат продажи вооружения в Индию

США увеличат продажи вооружения в Индию

Трамп анонсировал переговоры представителей США, РФ и Украины в Мюнхене и Саудовской Аравии

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2172 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне38 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5857 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ30 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России47 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе339 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов186 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России39 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });