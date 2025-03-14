Объем нового банковского кредитования в КНР в феврале сократился до 1 трлн юаней

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в феврале сократился до 1,01 трлн юаней ($139,6 млрд) по сравнению с рекордными 5,13 трлн юаней в январе, говорится в отчете Народного банка Китая.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) повысилась на 7% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Совокупный объем нового финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в феврале снизился до 2,29 трлн юаней по сравнению с январским показателем в 7,06 трлн юаней, который также был рекордным.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец февраля был на 7,3% выше показателя годом ранее (7,5% в январе). Февральские темпы роста являются минимальными с 1998 года, по данным Trading Economics.

Как сообщалось, в 2024 году объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР сократился до 18,09 трлн юаней с рекордных 22,75 трлн юаней годом ранее. Это стало первым снижением за 13 лет и минимальной суммой за пять лет.