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США выделят Польше $11 млрд на военные нужды

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - США выделят Польше $11 млрд на военные нужды в рамках программы Foreign Military Finance ("Иностранное военное финансирование"), сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в пятницу по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом.

"Это $11 млрд финансовой поддержки, которая напрямую влияет на трансформацию и модернизацию Войска Польского и, таким образом, укрепляет наше военное сотрудничество", - сообщил глава Минобороны Польши в соцсетях.

Он подчеркнул, что "польско-американский союз никогда не был таким крепким, как сейчас".

Как сообщалось, глава Пентагона находится с визитом в Польше, где проводит ряд встреч с руководством страны.

США Польша Пит Хегсет
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