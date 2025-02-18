Вашингтон заверил Варшаву, что не будет сокращать контингент ВС США в Польше

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон заверил Варшаву, что не намерен сокращать свой военный контингент в стране, заявил польский президент Анджей Дуда через пресс-службу своей канцелярии после встречи со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом.

"Нас заверили, что у Америки нет никаких намерений сокращать количество американских солдат в Польше", - сказал Дуда.

"Наоборот, я надеюсь, что оно увеличится", - добавил президента.