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Глава Пентагона назвал Польшу стратегическим партнером США на восточном фланге НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Пит Хегсет назвал Польшу стратегическим партнером США на восточном фланге НАТО. Как передает агентство PAP, он сказал это в Варшаве после переговоров с главой Минобороны Польши Владиславом Косиняк-Камышом.

"Мы рассматриваем Польшу как образцового союзника на европейском континенте, который хочет инвестировать не только в свою собственную оборону, но и в оборону всего континента", - сказал Хегсет.

"Наши отношения крепки, и крепнут с каждым днем. Польша является стратегическим, передовым партнером на восточном фланге НАТО. Польша является проверенным союзником альянса, образцовым союзником - не только на словах, но и на деле", - добавил шеф Пентагона.

"Иногда, когда мы смотрим на наших друзей за столом из разных стран, мы понимаем, что всегда можем рассчитывать на Польшу. И что вы всегда подкрепите свои слова действиями", - добавил Хегсет.

Он также сообщил, что в Польше находятся более 8 тысяч американских солдат.

Пентагон НАТО Польша США Пит Хегсет Владислав Косиняк-Камыш Минобороны
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