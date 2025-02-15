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Associated Press обвинило Белый дом в нарушении Конституции

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Журналисты агентства Associated Press (АР) заявили, что администрация США нарушает Конституцию, препятствуя свободной публикации мнений.

В миреРепортера AP не пустили в овальный кабинет из-за отказа использовать новое название Мексиканского заливаЧитать подробнее

Поводом послужил тот факт, что сотрудники Белого дома не пустили аккредитованного репортера и фотографа AP на самолет президента США Дональда Трампа. Причиной отказа было названо нежелание агентства называть Мексиканский залива Заливом Америки.

"Журналисты считают действия администрации нарушением первой поправки к Конституции США, то есть попыткой правительства диктовать, что должна публиковать новостная компания под угрозой возмездия", - говорится в публикации AP.

Ранее администрация заблокировала освещение корреспондентами Associated Press событий в Белом доме на этой неделе, включая пресс-конференцию с лидером Индии и общение Трампа с журналистами в Овальном кабинете, обвинив агентство в "приверженности новостной службы дезинформации". Журналисты AP называют это утверждение полностью ложным.

Администрация США переименовала Мексиканский залив в Залив Америки во исполнение указа Трампа, о чем официально объявило американское министерство внутренних дел.

США Мексиканский залив Дональд Трамп
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