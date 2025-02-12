Репортера AP не пустили в овальный кабинет из-за отказа использовать новое название Мексиканского залива

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом не пустил репортера агентства Associated Press на мероприятие в Овальный кабинет во вторник из-за отказа агентства называть Мексиканский залив Американским в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

"Вызывает тревогу тот факт, что администрация Трампа собирается наказать AP за ее независимую журналистику", - говорится в заявлении исполнительного редактора агентства Джули Пейс.

По ее мнению, ограничение доступа журналистов агентства в Овальный кабинет "серьезно затрудняет доступ общественности к независимым новостям", а также "нарушает первую поправку" Конституции США.

В свою очередь, президент Ассоциации корреспондентов Белого дома Юджин Дэниелс заявил, что администрация президента США "не может диктовать новостным организациям, как освещать события"

В прошлом месяце Associated Press заявило, что будет по-прежнему использовать топоним Мексиканский залив из-за его многовековой истории и того факта, что Мексика и другие международные организации не признали новое название.

Перед своей инаугурацией 20 января Трамп объявил о планах переименовать Мексиканский залив в Американский и подписал соответствующий указ, как только вступил в должность.

На этой неделе сервис Google Maps начал использовать новое название, заявив о "давней практике" следовать примеру правительства США в таких вопросах.