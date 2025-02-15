В Абхазии пройдут досрочные выборы президента

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - В субботу в Абхазии состоятся досрочные выборы президента.

На высший государственный пост Абхазии на нынешних выборах претендуют пять кандидатов - вице-президент республики Бадра Гунба, экс-министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации "Абхазское народное движение" Адгур Ардзинба, экс-председатель контрольной палаты Абхазии Роберт Аршба, бывший торговый представитель Абхазии в РФ Олег Барциц, и председатель правления Черноморского банка развития Адгур Хурхумал.

Победителем голосования становится кандидат, набравший 50% и один голос от общего количества проголосовавших. Если ни один из кандидатов не был избран, ЦИК назначает повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Второй тур проводится не позднее, чем в двухнедельный срок.

Избранным главой государства считается кандидат, получивший во втором туре наибольшее число голосов избирателей. Если во втором туре из-за низкой явки ни один кандидат не был избран, ЦИК назначает повторные выборы.

Председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан сообщил накануне, что для голосования откроют 152 избирательных участка.

Всего в основной список для голосования внесены 134 тысячи избирателей.

По его словам, за ходом голосования будут следить более 100 международных наблюдателей.

Избирательные участки в республике будут открыты с 8:00 до 20:00 (московское время). На территории России будет открыто два избирательных участка - в Москве и Черкесске.

ЦИК Абхазии 13 февраля сообщил, что принял решение о закрытии избирательного участка в Сакарье (Турция).