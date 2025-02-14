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Вэнс заверил, что он по-прежнему против размещения войск США на Украине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джэй Ди Вэнс в пятницу заявил, что издание The Wall Street Jounral (WSJ) неверно трактовало его слова о возможности отправки военных США на Украину.

"Тот факт, что газета WSJ неверно истолковала мои слова - это абсурдно", - написал Вэнс в соцсети Х.

При этом он указал, что не удивлен этим, так как журналисты этого издания "годами подталкивали к тому, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме были без надобности размещены за рубежом".

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"Как я всегда говорил: американские военные не должны находиться в зонах конфликтов, если этого не требуют наши интересы и безопасность. А эта война - только между Россией и Украиной", - отметил Вэнс.

"Президент Трамп - очень сильный переговорщик. И он сможет завершить войну на Украине", - добавил вице-президент.

Ранее WSJ написала, что Вэнс в интервью заявил, что Вашингтон способен задействовать экономические и военные средства давления с целью добиться соглашения с Россией по Украине.

"Вэнс сказал, что вариант с отправкой войск США на Украину, если Москва не сможет вести добросовестно переговоры, остается в запасе", - писало издание.

В среду президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп по итогам беседы сообщил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс для завершения конфликта на Украине.

США Джэй Ди Вэнс Украина
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